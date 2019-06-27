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Лорак засвітила груди та відзначилася дивним вчинком

3.3тЧитати матеріал російською

Скандальна українська співачка Ані Лорак блиснула грудьми у відвертому купальнику.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, проте вже через пару годин після цього раптово видалила публікацію.

"Гарного, доброго вечора", – підписала Лорак під фотографією, яка пізніше зникла, залишивши фанатів у подиві.

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Фото Ані Лорак в купальнику

Фото Ані Лорак в купальнику

Instagram @ anilorak

На знімку засмагла співачка позувала в злитому купальнику з численними вирізами, що оголили тіло та пишний бюст.

Віддалений пост Лорак

Віддалений пост Лорак

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак представила нову пісню "Я в любові". Артистка неодноразово називала її біографічної.

Щоб дізнатися думку шанувальників, вона вирішила привернути їхню увагу відвертим вбранням, але це лише викликало неоднозначну реакцію.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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