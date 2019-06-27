Лорак засвітила груди та відзначилася дивним вчинком

Скандальна українська співачка Ані Лорак блиснула грудьми у відвертому купальнику.
Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, проте вже через пару годин після цього раптово видалила публікацію.
"Гарного, доброго вечора", – підписала Лорак під фотографією, яка пізніше зникла, залишивши фанатів у подиві.
Фото Ані Лорак в купальнику
Instagram @ anilorak
На знімку засмагла співачка позувала в злитому купальнику з численними вирізами, що оголили тіло та пишний бюст.
Віддалений пост Лорак
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак представила нову пісню "Я в любові". Артистка неодноразово називала її біографічної.
Щоб дізнатися думку шанувальників, вона вирішила привернути їхню увагу відвертим вбранням, але це лише викликало неоднозначну реакцію.
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