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8 жовтня • оновлено в 13:34
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Лорак запідозрили у вагітності: з'явилося "викривальне" відео

9.3т Читати матеріал російською

Скандальну українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, запідозрили у другій вагітності.

Причиною став помітно кругленький живіт співачки, який вона намагалася сховати під час шоу "DIVA" в підмосковному Серпухові, передає Starhit.

Зірка змінила вбрання, що підкреслюють фігуру, на балахони. Однак фанати все одно помітили зміни в зовнішності артистки. Можливим батьком дитини шанувальники називають коханого Лорак 26-річного продюсера Єгора Гліба.

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У той же час частина прихильників впевнена, що Лорак просто поповнішала і соромиться округлих форм.

Раніше артистка зізнавалася, що дорожить відносинами і не затримується на гучних вечірках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом. З'явилося відео з Єгором Глібом.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Опять от какого ни будь чур.и
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