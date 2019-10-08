Лорак запідозрили у вагітності: з'явилося "викривальне" відео

Скандальну українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, запідозрили у другій вагітності.

Причиною став помітно кругленький живіт співачки, який вона намагалася сховати під час шоу "DIVA" в підмосковному Серпухові, передає Starhit.

Зірка змінила вбрання, що підкреслюють фігуру, на балахони. Однак фанати все одно помітили зміни в зовнішності артистки. Можливим батьком дитини шанувальники називають коханого Лорак 26-річного продюсера Єгора Гліба.

У той же час частина прихильників впевнена, що Лорак просто поповнішала і соромиться округлих форм.

Раніше артистка зізнавалася, що дорожить відносинами і не затримується на гучних вечірках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак вийшла у світ з молодим бойфрендом. З'явилося відео з Єгором Глібом.

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