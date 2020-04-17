Лорак із величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою

Крістіна Долматова люди 21:34, 17.04.2020 Оновлено: 21:52, 17.04.2020

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію пікантних фото, на яких позувала в топі та білих штанах з високою талією.

Ані Лорак
Фото: instagram/anilorak

"Завжди складно зробити вибір. А яке фото вам більше сподобалося?" – запитала Лорак у шанувальників.

Ані Лорак
Фото: instagram/anilorak
Ані Лорак
Фото: instagram/anilorak
Ані Лорак
Фото: instagram/anilorak

Однак користувачі мережі знову звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що зірка переборщила зі збільшенням губ.

"Рот жахливий, як у Джокера", "А можна рот ще більший зробити? Як стара качка тепер", "На себе не схожа. Навіщо так спотворювати себе пластикою?" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

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