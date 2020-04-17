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17 квітня • оновлено в 22:55
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Лорак із величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою

4.6т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію пікантних фото, на яких позувала в топі та білих штанах з високою талією.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Завжди складно зробити вибір. А яке фото вам більше сподобалося?" – запитала Лорак у шанувальників.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

Однак користувачі мережі знову звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що зірка переборщила зі збільшенням губ.

"Рот жахливий, як у Джокера", "А можна рот ще більший зробити? Як стара качка тепер", "На себе не схожа. Навіщо так спотворювати себе пластикою?" – написали люди.

"А можна рот ще більший зробити?" Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"А можна рот ще більший зробити?" Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"А можна рот ще більший зробити?" Лорак розгромили через зовнішній вигляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася новим фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес шоу
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Коментарі
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Красивая женщина на голубом огоньке можно снимать
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1
1
Qurd Boz
Qurd Boz
Вата, бррр !
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2
1
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