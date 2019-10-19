Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 01:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

863 Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото.

Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. Дівчина показала дві фотографії, на яких позує в різних образах зі східними мотивами.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram/anilorak

Для першої вона вибрала незвичайний лук – багатошарове вбрання із відкритими плечима і блискучу пов'язку на голову.

Новини
"Це розчарування": Лорак розповіла нові подробиці розлучення з чоловіком

На другому фото Кароліна позує в повний зріст у короткій чорній шкіряній сукні та сріблястих чоботях. Образ дівчина доповнила головним убором.

Фанати артистки традиційно засипали її компліментами. Втім, не всі користувачі мережі залишилися в захваті.

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

instagram.com/anilorak

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

instagram.com/anilorak

"Ви тільки молодієте", "Красуня", "Як дівчинка виглядаєш, така мила!" "Зі збільшенням губ неминуче змінюються пропорції обличчя", "І в гарем", "Вона так перекачала себе, що половину букв не вимовляє", – пишуть у коментарях.

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес Краса Instagram фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel