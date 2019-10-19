"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото.
Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. Дівчина показала дві фотографії, на яких позує в різних образах зі східними мотивами.
Ані Лорак
instagram/anilorak
Для першої вона вибрала незвичайний лук – багатошарове вбрання із відкритими плечима і блискучу пов'язку на голову.
На другому фото Кароліна позує в повний зріст у короткій чорній шкіряній сукні та сріблястих чоботях. Образ дівчина доповнила головним убором.
Фанати артистки традиційно засипали її компліментами. Втім, не всі користувачі мережі залишилися в захваті.
instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak
"Ви тільки молодієте", "Красуня", "Як дівчинка виглядаєш, така мила!" "Зі збільшенням губ неминуче змінюються пропорції обличчя", "І в гарем", "Вона так перекачала себе, що половину букв не вимовляє", – пишуть у коментарях.
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото
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