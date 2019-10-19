"Перекачала себе, звуки не вимовляє!" Лорак викликала ажіотаж новими фото

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото.

Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. Дівчина показала дві фотографії, на яких позує в різних образах зі східними мотивами.

Ані Лорак instagram/anilorak

Для першої вона вибрала незвичайний лук – багатошарове вбрання із відкритими плечима і блискучу пов'язку на голову.

На другому фото Кароліна позує в повний зріст у короткій чорній шкіряній сукні та сріблястих чоботях. Образ дівчина доповнила головним убором.

Фанати артистки традиційно засипали її компліментами. Втім, не всі користувачі мережі залишилися в захваті.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

"Ви тільки молодієте", "Красуня", "Як дівчинка виглядаєш, така мила!" "Зі збільшенням губ неминуче змінюються пропорції обличчя", "І в гарем", "Вона так перекачала себе, що половину букв не вимовляє", – пишуть у коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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