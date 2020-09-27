Лорак відзначає 42-річчя: в які гучні скандали потрапляла співачка

У неділю, 27 вересня опальній українській співачці Ані Лорак, яка наразі виїхала з країни і живе в Росії, виповнилося 42 роки.

За останні роки артистка стала однією з найбільш обговорюваних і суперечливих персон у вітчизняному шоу-бізнесі, в основному через свою політичну позицію, а також бурхливе життя. OBOZREVATEL розповідає про найгучніші і відомі скандали, пов'язані з Ані Лорак.

Бійка прямо на концерті

Ані Лорак відзначила 42-річчя. Instagram Ані Лорак

У серпні 2014 року активісти влаштували бійку перед виступом Лорак в Одесі. Близько сотні людей спробували потрапити в нічний клуб, де виступала зірка. Співачку бойкотували через її непатріотичну позицію. Оборону біля клубу тримали чотириста міліціонерів, але без сутичок не обійшлося. Сама співачка подію не коментувала: поки біля входу в клуб бушувала бійка, Лорак виконувала програму, яку завершила піснею "Ах, Одесса", а після концерту опублікувала в соцмережах фото з підписом "У мене найкращі шанувальники". Відзначимо, це був один з останніх концертів Лорак в Україні, після чого вона остаточно переїхала в Росію і виступає переважно там.

Роман з одруженим чоловіком

Про роман відомого футболіста збірної України з футболу і київського "Динамо" Сергія Реброва та співачки Ані Лорак ходили цілі легенди. У пресі і на телебаченні раз за разом обговорювали їх інтимний зв'язок, тим більше, що в той момент і Ребров, і Лорак були у стосунках. При цьому продюсер Костянтин Алексєєв заявляв, що роман зірок розвивався досить бурхливо і, на його думку, це були справжні почуття.

Ані Лорак святкує день народження. Instagram Ані Лорак

Ще один продюсер, який сам мав стосунки з Лорак, Юрій Фалеса розповідав, що на початку 2000-х років прийшов на банкет разом з Лорак, де і познайомив її з Ребровим, який на той час вже був одружений і мав дитину. Згодом співачка з футболістом стали спілкуватися більш тісно, а коли український нападник переїхав до Лондона, Лорак неодноразово відвідувала його в Англії. Також Фалеса стверджував, що, дізнавшись про роман Лорак з Ребровим, зв'язався з дружиною футболіста з метою зруйнувати їх союз.

Друга хвиля чуток про роман Реброва і Лорак виникла в 2019 році, коли співачка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, турецьким підприємцем Муратом Налчаджиоглу. Ні сама співачка, ні знаменитий спортсмен інформацію не коментують.

Публічна зрада чоловіка

Навколо Ані Лорак та її чоловіка Мурата Налчаджиоглу влітку 2018 року виник гучний скандал. Чоловіка помітили в компанії незнайомки в одному з нічних клубів Києва. Він чіпав дівчину за інтимні частини тіла і пристрасно обіймав. Один з відвідувачів клубу зняв інцидент на відео і злив у мережу. Пізніше з'ясувалося, що дівчина, з якою проводив час Мурат – 26-річна мешканка Києва Яна Бєляєва.

Ані Лорак з колишнім чоловіком і донькою. viva.ua

Сама Ані Лорак не давала коментарі з приводу розладу в сім'ї і після цього з'явилася разом з чоловіком тільки на святі 1 вересня, коли їх спільна дочка Софія пішла в перший клас. Тільки через кілька місяців стало відомо, що Лорак подала на розлучення. Пара офіційно розлучилася в січні 2019 року.

Великі борги за виступи в Росії

Через своє концертне шоу DIVA артистка опинилася у великих боргах.

Лорак довгий час анонсувала вихід концертної програми, яка, за її словами, могла конкурувати з шоу топових світових поп-зірок. Але, як виявилося, за це їй довелося заплатити кругленьку суму, яка загнала її у величезні борги. За словами Кароліни (справжнє ім'я Ані Лорак. – Ред.), їй доведеться відпрацьовувати не один рік, щоб розплатитися з тими, у кого вона позичала.

Кадр з виступу Лорак в рамках шоу DIVA. Офіційний сайт співачки

Для шоу DIVA Лорак потрібно було понад 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків в повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів і команда з 250 чоловік.

"Сьогодні ситуація складається так, що я витрачаю більше, ніж заробляю. Я – така собі дівчинка, яка без кінця працює і яка просто страшно втомилася. Працюю просто надто багато! І все, про що я мрію, трохи зменшити темп, видихнути, просто виспатися!" – розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

Варто також відзначити, що пафосне шоу Лорак було показано переважно в російських містах. В Україну вона з концертами так і не приїхала – вона дотримується проросійської громадянської позиції, через що в рідній країні багато хто вважає її персоною нон грата, а активісти погрожують зривом виступів.

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