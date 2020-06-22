Лорак "відібрала" перемогу в Білана на Євробаченні: як це трапилося

Українська співачка Ані Лорак, яка представляла Україну на конкурсі Євробачення-2008 і посіла друге місце, зуміла здобути перемогу в альтернативному варіанті конкурсу Eurovision Again-2008.

Водночас вона обігнала росіянина Діму Білана, який 2008 року став переможцем на конкурсі. Результати голосування оприлюднено в Twitter-акаунті Eurovision Again. Також новиною Лорак поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Приємно отримувати такі новини з Європи! Відбувся передостанній випуск #EurovisionAgain, в рамках якого було показано грандфінал 2008 року. Всі учасники залишилися, однак глядачі проголосували за нового переможця – хіт Shady Lady Ані Лорак посів перше місце", – написала Кароліна.

Instagram Ані Лорак

За результатами голосування фанатів із різних країн, співачка з великим відривом обійшла свого найближчого конкурента на конкурсі – російського співака Діму Білана. Глядачі віддали йому лише 9-те місце. 2008-го російський артист здобув перемогу в шоу з піснею Believe, випередивши Ані Лорак всього на 42 бали (відео їхніх виступів дивіться в кінці новини).

Після фіналу шоу в Белграді (Сербія) 2008 року Ані Лорак вручили нагороду Artistic Award Eurovision Song Contest як найкращій артистці пісенного конкурсу. З 2002 року цю премію щорічно отримують учасники шоу від імені одного з творців Євробачення Марселя Безансона.

Найкращі 10 виступів за версією Eurovision Again-2008 мають наступний вигляд:

Україна: Ani Lorak "Shady Lady" Греція: Kalomira "Secret Combination" Ісландія: Euroband "This Is My Life" Вірменія: Sirusho "Qélé, Qélé" Швеція: Charlotte Perrelli "Hero" Туреччина: Mor ve Ötesi "Deli" Сербія: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić "Oro" Норвегія: Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong" Росія: Dima Bilan "Believe" Португалія: Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negras águas)"

Результати голосування Twitter Eurovision Again

Що таке Eurovision Again

Через пандемію коронавірусу пісенний конкурс Євробачення-2020 було скасовано, проте його організатори запустили кілька альтернативних проєктів, серед яких онлайн-шоу Europe Shine A Light і Eurovision Again.

Протягом декількох місяців організатори конкурсу також транслювали повтори Євробачення різних років, під час яких фанати конкурсу визначали своїх фаворитів сьогодні, "переграючи" в такий спосіб результати конкурсу. Водночас офіційні статуси переможців минулих років офіційно залишаються закріплені за колишніми фаворитами.

Як виступали Ані Лорак і Діма Білан на Євробаченні 2008 року: відео онлайн

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