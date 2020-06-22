Лорак "відібрала" перемогу в Білана на Євробаченні: як це трапилося

Українська співачка Ані Лорак, яка представляла Україну на конкурсі Євробачення-2008 і посіла друге місце, зуміла здобути перемогу в альтернативному варіанті конкурсу Eurovision Again-2008.

При цьому за результатами голосування вона обігнала росіянина Діму Білана, який в 2008 році став переможцем на конкурсі. Результати голосування оприлюднені в Twitter-акаунті Eurovision Again. Також новиною Лорак поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Приємно отримувати такі новини з Європи! Відбувся передостанній випуск #EurovisionAgain, в рамках якого був показаний грандфінал 2008 року. Всі учасники залишилися, однак глядачі проголосували за нового переможця – хіт Shady Lady Ані Лорак посів перше місце", – написала Кароліна.

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За результатами голосування фанатів з різних країн, співачка з великим відривом обійшла свого найближчого конкурента за конкурсом – російського співака Діму Білана. Глядачі віддали йому лише 9-е місце. У 2008-му російський артист здобув перемогу в шоу з піснею Believe, випередивши Ані Лорак всього на 42 бала (відео їхніх виступів дивіться в кінці новини).

Після фіналу шоу в Белграді (Сербія) в 2008 році Ані Лорак вручили нагороду Artistic Award Eurovision Song Contest, як кращому артисту пісенного конкурсу. З 2002 року цю премію щорічно отримують учасники шоу від імені одного з творців Євробачення Марселя Безансона.

Кращі 10 виступів за версією Eurovision Again–2008 виглядають наступним чином:

Україна: Ani Lorak "Shady Lady" Греція: Kalomira "Secret Combination" Ісландія: Euroband "This Is My Life" Вірменія: Sirusho "Qélé, Qélé" Швеція: Charlotte Perrelli "Hero" Туреччина: Mor ve Ötesi "Deli" Сербія: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić "Oro" Норвегія: Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong" Росія: Dima Bilan "Believe" Португалія: Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negras águas)"

Результати голосування Twitter Eurovision Again

Що таке Eurovision Again

Через пандемію коронавіруса пісенний конкурс Євробачення-2020 був скасований, проте його організатори запустили кілька альтернативних проектів, серед яких онлайн-шоу Europe Shine A Light і Eurovision Again.

Протягом декількох місяців організатори конкурсу також транслювали повтори Євробачення різних років, під час яких фанати конкурсу визначали своїх фаворитів на сьогоднішній день, таким чином "переграючи" результати конкурсу. При цьому офіційні статуси переможців минулих років офіційно залишаються закріплені за колишніми фаворитами.

Як виступали Ані Лорак і Діма Білан на Евровідженіі в 2008 році: відео онлайн

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