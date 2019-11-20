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20 листопада • оновлено в 20:52
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Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі: відверте фото

1.2т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і живе в Москві, викликала ажіотаж відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію з кліпу, прем'єра якого незабаром відбудеться, де позує в коротенькій спідниці та топі, що оголює нижню частину грудей.

"Не можу дочекатися прем'єри кліпу на пісню "Мы нарушаем". А ви?" – запитала вона у шанувальників.

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Фанати були в захваті від відвертого знімка. У коментарях відзначили, що у Лорак розкішні ноги.

"Ноги. Це пожежа", "Шалено чекаємо, це буде чудово", "Вбиваєте своєю красою", "Краса", "Шикарно", – написали користувачі.

Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі: відверте фото
Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі: відверте фото
Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі: відверте фото

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак запідозрили у другій вагітності через кругленький живіт. На це звернули увагу на відео з її концертного туру "DIVA".

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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