"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників вульгарними танцями.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона танцювала по сцені в купальнику на одному зі своїх концертів "Шоу Дива" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Мої дорогі! Ось і підійшов до завершення наш тур "Шоу Дива". Спасибі всім, хто побував на наших концертах", — написала Лорак.

Ані Лорак Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ані Лорак, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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