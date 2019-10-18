"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників вульгарними танцями.
Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона танцювала по сцені в купальнику на одному зі своїх концертів "Шоу Дива" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Мої дорогі! Ось і підійшов до завершення наш тур "Шоу Дива". Спасибі всім, хто побував на наших концертах", — написала Лорак.
Ані Лорак
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ані Лорак, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Ані Лорак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ані Лорак без білизни
Фото з Instagram
Ані Лорак продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ані Лорак засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Спокуслива Ані Лорак
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.
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