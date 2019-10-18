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18 жовтня • оновлено в 08:42
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"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці

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Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників вульгарними танцями.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона танцювала по сцені в купальнику на одному зі своїх концертів "Шоу Дива" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Мої дорогі! Ось і підійшов до завершення наш тур "Шоу Дива". Спасибі всім, хто побував на наших концертах", — написала Лорак.

Ані Лорак

Ані Лорак

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці
"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці
"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці
"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці
"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці
"Дістала ця порнуха!" Напівголу Лорак розкритикували за вульгарні танці

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ані Лорак, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ані Лорак сексуально позує на камеру

Ані Лорак сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ані Лорак без білизни

Ані Лорак без білизни

Фото з Instagram

Ані Лорак продемонструвала "п'яту точку"

Ані Лорак продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Ані Лорак засвітила пишні груди

Ані Лорак засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак

Спокуслива Ані Лорак

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Ані Лорак
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70rus xxx
70rus xxx
Порнуха,какой позооор,отвратительно!!!!!!!!!!!!!!!!!,сетуют украинцы.Какие то вы не постоянные.То,"я тащусь",теперь,"куда мир смотрит"?
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Рейт Адам
Рейт Адам
70rus xxx, о,судила и ты здесь?))) Дрочишь на нее?))))
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