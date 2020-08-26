Лорак розгромили в мережі за невдалу пластику. Фото

Юля Ухіна Люди 16:25, 26.08.2020

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, в черговий нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

Так, 41-річна знаменитість опублікував на особистій сторінці в Instagram фото, на якому позувала в білому топі та джинсових шортах. Свій образ Лорак доповнила яскравим макіяжем та зібраним в пучок волоссям.

Лорак розгромили за невдалу пластику (Instagram Ані Лорак)

Користувачі звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що співачка переборщила з пластичними операціями, зіпсувавши свою природну красу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася секретами ідеальних форм. Вона зазначила, що їй довелося видалити п'ять продуктів зі свого раціону для стрункої фігури.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Забужко: влада збиралася "обнулити" Україну, але нас не так легко завалити

До Дніпропетровської області з робочим візитом приїде Володимир Зеленський

Зеленський висловив надію, що українці пишатимуться ним після президентства

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

У Раді на закритому засіданні обговорили лист Кравчука щодо виборів на Донбасі