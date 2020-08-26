Лорак розгромили в мережі за невдалу пластику. Фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, в черговий нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

Так, 41-річна знаменитість опублікував на особистій сторінці в Instagram фото, на якому позувала в білому топі та джинсових шортах. Свій образ Лорак доповнила яскравим макіяжем та зібраним в пучок волоссям.

Лорак розгромили за невдалу пластику (Instagram Ані Лорак)

Користувачі звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що співачка переборщила з пластичними операціями, зіпсувавши свою природну красу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася секретами ідеальних форм. Вона зазначила, що їй довелося видалити п'ять продуктів зі свого раціону для стрункої фігури.