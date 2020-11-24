Лорак розчарувала фанів новим кліпом: його порівняли з "вечіркою у наркопритоні"

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, представила новий кліп на пісню "Страдаем и любим", і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний ролик був опублікований на офіційному каналі зірки на YouTube. У кадрі Лорак з'являється з довгим волоссям і в блискучому обтислому костюмі, який підкреслив її форми. За сюжетом кліпу, співачка потрапляє на гучну вечірку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Кохання і біль, радість і печаль – все сплітається воєдино. Можливо, в цьому і є саме життя, з його дивовижними поворотами", – прокоментувала новий кліп співачка.

Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страдаем и любим" скріншот з відео

Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страдаем и любим" скріншот з відео

Відео викликало бурхливу реакцію у шанувальників Лорак. Зокрема, фанати назвали кліп "жахливим і дешевим". А також зазначили, що сюжет більше нагадує їм "вечірку у наркопритоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак підігріла чутки про таємні заручини з 27-річним коханим Єгором Глібом, новим фото. Шанувальники побачили на її безіменному пальці правої руки обручку.