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2 січня • оновлено в 16:34
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Лорак, Ротару та інші: хто з українських артистів виступив на "Блакитному вогнику" в Москві

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У новорічну ніч на телеканалі "Росія 1" традиційно транслювали "Блакитний вогник", в якому виступили багато українських зірок.

Так, в музично-розважальній програмі взяли участь Ані Лорак та Світлана Лобода, які давно переїхали в Москву. А також Софія Ротару та Віра Брежнєва (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ані Лорак, Світлана Лобода, Софія Ротару та Віра Брежнєва

Ані Лорак, Світлана Лобода, Софія Ротару та Віра Брежнєва

Зазначимо, що Софія Ротару для росіян виконала свою пісню "Белая зима" (дивитися з 6:47), а Лобода — "Мира мало" (з 25:47).

Софія Ротару

Софія Ротару

Скріншот з відео

Софія Ротару

Софія Ротару

Скріншот з відео

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Скріншот з відео

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Скріншот з відео

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Що стосується Брежнєвої, то вона заспівала пісню "Пой и танцуй" (дивитися з 1:46:48), а Лорак — "Сон" (з 2:45:38).

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Скріншот з відео

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Скріншот з відео

Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з відео

Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику" принизили президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Віра Брежнєва Софія Ротару Світлана Лобода Ані Лорак
Місце
Росія
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