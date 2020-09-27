Лорак про президентство Зеленського: нічого кардинально не змінилося

Українська співачка Ані Лорак зізналася, що з приходом до влади Володимира Зеленського вона не помітила ніяких кардинальних змін.

Про це народна артистка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Зірка повідомила, що не бачить змін в Україні в кращу сторону. Також артистка заявила, що її батьківщина гідна найкращого життя.

"Не беруся судити. Мені хочеться утриматися від того, щоб давати оцінку будь-якої влади. Це невдячна справа і не моя доля. Моя доля - співати. Можу сказати, що я багато спілкуюся з рідними, близькими в Україні і не відчуваю, що щось кардинально змінилося в кращу сторону. Одне знаю точно: Україна гідна найкращого, багатого і процвітаючого життя. Такі душевні і людські якості, які є в українців, мало де зустрінеш ", – розповіла в інтерв'ю співачка.

До слова, останній раз Лорак давала сольний концерт в Україні 2014 року. Через постійні протеси, незадоволених її виступами в Росії, співачка так і не змогла представити на батьківщині своє шоу DIVA, з яким об'їздила Європу і Америку. Однак зірка не втрачає надії і переконана, що колись виступить в Україні.

"Звичайно ж, я думаю про це. І дуже хочу зробити тур по Україні з великим стадіонним концертом в Києві. Шоу DIVA - це те шоу, яке повинні побачити в Україні. Воно отримало всілякі нагороди як найкраще шоу. Але найцінніше - воно створено українською командою. Режисер - Олег Боднарчук, та й основа всього шоу - українці. Я пишаюся результатом і хочу, щоб Україна побачила цей продукт ", – говорила Лорак.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Лорак зробила свій політичний і моральний вибір по відношенню до Російської Федерації.