"Мені 15 років": Лорак показала раритетне відео

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, показала раритетне відео. На ньому їй всього 15 років і вона займається вокалом.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/anilorak

"Мені 15 років. Перші уроки вокалу. Як гартувалася сталь", - підписала відео Лорак.

У мережі звернули увагу на те, що дочка Лорак Софія дуже на неї схожа.

"Красуня. Софія на матусю так схожа", "Ваша донечка так сильно схожа на вас", "Сонечка на вас схожа, така ж красуня буде", - пишуть шанувальники артистки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.

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