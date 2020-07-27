Лорак поділилася раритетною світлиною і неприємно здивувала шанувальників

Олена Кордунова Люди 12:04, 27.07.2020 Оновлено: 12:14, 27.07.2020

Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе в РФ, похвалилася архівною світлиною зі всесвітньо відомою рок-зіркою Міком Джаґґером. Фанатів вразили зміни в її зовнішності.

Фото було зроблено близько 20 років тому. Відтоді зовнішність виконавиці помітно змінилася, багато шанувальників зазначили, що тоді вона мала менш привабливий вигляд, ніж зараз. Зображення опубліковано на особистій сторінці Лорак в Instagram.

У своєму пості Ані Лорак привітала Джаґґера з днем народження – 26 липня йому виповнилося 77 років.

Лорак показала архівну світлину з Міком Джаґґером
Instagram Ані Лорак

"На початку мого творчого життя в одній з лондонських студій доля подарувала мені зустріч зі справжньою легендою – Міком Джаґґером. Сьогодні в засновника рок-музики День народження! Happy birthday", – написала артистка.

Лорак показала архівну світлину
Instagram Ані Лорак

Багато шанувальників неоднозначно відреагували на фотографію Лорак і Джаґґера. Їх здивувала зовнішність артистки, оскільки вона помітно змінилася. Одні зазначили, що в 20 років Лорак виглядала старшою, ніж у 40. Інші ж зауважили, що тоді зовнішність виконавиці була природною, а зараз вона перетворилася в "бездушну ляльку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася секретами ідеальних форм. Вона зазначила, що їй довелося вилучити п'ять продуктів зі свого раціону для стрункої фігури.

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