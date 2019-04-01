Лорак, Лобода і Седокова: чим займалися українські зірки в Росії у день виборів

31 березня в Україні відбулися вибори президента. Зірки, які в цей час перебували в РФ, не могли проголосувати, оскільки там не було виборчих дільниць. Українські артисти могли скористатися своїм виборчим правом, лише покинувши країну.
Анна Седокова провела вечір 31 березня на концерті у свого колеги Олексія Свіка в Подольську. Світлана Лобода покинула РФ і поїхала з гастролями в Лондон, а Регіна Тодоренко перебуває в ОАЕ. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, чим займалися українські артисти, які проживають у Росії, в день виборів.
РБК-Україна
Світлана Лобода провела 31 березня в Лондоні. Протягом усього дня вона ділилася фото і відео, а також розповідала з ким і як проводить час перед концертом. Чи скористалася вона своїм виборчим правом — невідомо.
Анна Седокова воліла залишатися 31 березня в РФ. Увесь день вона показувала милі відео зі своїм сином, а ввечері запалювала на концерті в Подільську разом зі співаком Олексієм Свіком і Ольгою Бузовою, яка неодноразово відвідувала Крим і підтримала анексію півострова.
І хоча вже через годину на цій сцені ти @alex_svik і вже цілувався з іншою, я все одно дуже вдячна тобі за наш # Шантарам. Співати її з тобою на одній сцені - неймовірне задоволення. Давайте тільки домовимося, що на вашому весіллі виступаю я 😉 Може і я з кимось там поцілунок)) Дякую за відео @ kirill_54874 😘
Ведуча Регіна Тодоренко весь останній тиждень провела в ОАЕ і чи повернулася вона на батьківщину заради виборів — невідомо.
# успіх Ось так я танцюю, коли вам подобаються випуски # пятніцаСРЕГІНОЙ @prtshow Посилання в профілі Я зараз багато замислююся про цю вічній гонці за успіхом: "Як стати краще", "як заробити мільйон", "як нічого не робити і бути краще за всіх ", "Думай і багатій". Читаючи такі книги, я ж і сама частенько підбадьорюю себе і тішу ілюзіями, що все роблю Мега круто 😁💪🏻. Ключове слово - # роблю. Розчарування від всього прочитаного настає в момент практики, коли розумієш, що над собою ще потрібно багато працювати і кожен день вчитися, щоб досягти успіху. Часом навіть прикро ставало від того, що в мотиваційній книзі ти уявляєш себе людиною з супер силою, а на ділі ... Прочитавши тонну цієї мотиваційної літератури, я зробила висновок, що можна перегорнути мільйон сторінок з повним відчуттям впевненості в собі, але тільки справжні стресові ситуації дають нам можливість зростати, розвивати швидкість думки, швидкість прийняття рішень, загартовують характер і рухають вперед! Напишіть в коментах назву книги, яка змінила ваше життя, якщо така є) # регінатодоренко # регінапутешественніца
Скандальна Ані Лорак своє місцеперебування 31 березня вирішила приховати і не ділилася з шанувальниками ні фото, ні відео. Єдине, що вона показала в цей день — це короткий ролик в Instagram, який був зроблений, імовірно, на концертному майданчику.
Як раніше писав OBOZREVATEL, народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, а також була подругою президента-втікача Януковича, обурила користувачів мережі знімком з виборчої дільниці.
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