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Лорак, Лобода і Седокова: чим займалися українські зірки в Росії у день виборів

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31 березня в Україні відбулися вибори президента. Зірки, які в цей час перебували в РФ, не могли проголосувати, оскільки там не було виборчих дільниць. Українські артисти могли скористатися своїм виборчим правом, лише покинувши країну.

Анна Седокова провела вечір 31 березня на концерті у свого колеги Олексія Свіка в Подольську. Світлана Лобода покинула РФ і поїхала з гастролями в Лондон, а Регіна Тодоренко перебуває в ОАЕ. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, чим займалися українські артисти, які проживають у Росії, в день виборів.

Лорак, Лобода і Седокова: чим займалися українські зірки в Росії у день виборів

РБК-Україна

Світлана Лобода провела 31 березня в Лондоні. Протягом усього дня вона ділилася фото і відео, а також розповідала з ким і як проводить час перед концертом. Чи скористалася вона своїм виборчим правом — невідомо.

Лорак, Лобода і Седокова: чим займалися українські зірки в Росії у день виборів

Анна Седокова воліла залишатися 31 березня в РФ. Увесь день вона показувала милі відео зі своїм сином, а ввечері запалювала на концерті в Подільську разом зі співаком Олексієм Свіком і Ольгою Бузовою, яка неодноразово відвідувала Крим і підтримала анексію півострова.

Ведуча Регіна Тодоренко весь останній тиждень провела в ОАЕ і чи повернулася вона на батьківщину заради виборів — невідомо.

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Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Скандальна Ані Лорак своє місцеперебування 31 березня вирішила приховати і не ділилася з шанувальниками ні фото, ні відео. Єдине, що вона показала в цей день — це короткий ролик в Instagram, який був зроблений, імовірно, на концертному майданчику.

Лорак, Лобода і Седокова: чим займалися українські зірки в Росії у день виборів

Як раніше писав OBOZREVATEL, народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, а також була подругою президента-втікача Януковича, обурила користувачів мережі знімком з виборчої дільниці.

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