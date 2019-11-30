Лорак довела до сліз дружину головного піарника Путіна: що трапилося

Фігуристка і дружина прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка розплакалася через Ані Лорак.

Так, у своєму Instagram Навка опублікувала нове відео, на якому співачка виконує пісню на студії звукозапису. Фігуристка не змогла стримати сліз, слухаючи спів Лорак.

Тетяна Навка МК

Як виявилося, українська співачка стане голосом головної героїні в мюзиклі "Спляча красуня. Легенда Двох Королівств".

"Я в захваті, який шикарний, ліричний і емоційно точний її голос! Так душевно, глибоко і красиво звучить! Навіть не знаю: традиція чи ознака майстерності, але мої героїні на льоду неминуче під голос Ані Лорак оживають ще більш прекрасними фарбами", – поділилася Навка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ані Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. Спливли відверті фото.

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