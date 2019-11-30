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30 листопада • оновлено в 11:23
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Лорак довела до сліз дружину головного піарника Путіна: що трапилося

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Фігуристка і дружина прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка розплакалася через Ані Лорак.

Так, у своєму Instagram Навка опублікувала нове відео, на якому співачка виконує пісню на студії звукозапису. Фігуристка не змогла стримати сліз, слухаючи спів Лорак.

Тетяна Навка

Тетяна Навка

МК

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Як виявилося, українська співачка стане голосом головної героїні в мюзиклі "Спляча красуня. Легенда Двох Королівств".

"Я в захваті, який шикарний, ліричний і емоційно точний її голос! Так душевно, глибоко і красиво звучить! Навіть не знаю: традиція чи ознака майстерності, але мої героїні на льоду неминуче під голос Ані Лорак оживають ще більш прекрасними фарбами", поділилася Навка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ані Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. Спливли відверті фото.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ані Лорак Тетяна Навка
Місце
Росія
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