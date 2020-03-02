Головна Новини
2 березня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лопес відтворила свій легендарний образ через 20 років: як змінилася зірка

2.1т
Читати матеріал російською

Американська співачка Дженніфер Лопес викликала фурор, з'явившись на сімейному сніданку в спортивному костюмі з тропічним принтом.

Так, повсякденне вбрання було натхненне відвертою напівпрозорою сукнею від Versace, в якій Лопес 20 років тому з'явилася на премії "Греммі". До речі, свій образ співачка розбавила білою майкою та кросівками від "JLo". Відповідні знімки були опубліковані виданням Daily Mail.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Новини
Легендарна американська актриса вдягла на "Оскар-2020" сукню шестирічної давнини. Фото
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Фото: dailymail.co.uk

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Фото: dailymail.co.uk

Дженніфер Лопес на сніданку з родиною

Дженніфер Лопес на сніданку з родиною

Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що недавно Дженніфер Лопес також з'явилася в копії сукні 20-річної давності на показі Versace весна-літо 2020.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лопес поділилася з шанувальниками яскравим фото, на якому позувала в білому купальнику. Це викликало ажіотаж в мережі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Дженіфер Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги