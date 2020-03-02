Лопес відтворила свій легендарний образ через 20 років: як змінилася зірка

Американська співачка Дженніфер Лопес викликала фурор, з'явившись на сімейному сніданку в спортивному костюмі з тропічним принтом.

Так, повсякденне вбрання було натхненне відвертою напівпрозорою сукнею від Versace, в якій Лопес 20 років тому з'явилася на премії "Греммі". До речі, свій образ співачка розбавила білою майкою та кросівками від "JLo". Відповідні знімки були опубліковані виданням Daily Mail.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес Фото: dailymail.co.uk

Дженніфер Лопес Фото: dailymail.co.uk

Дженніфер Лопес на сніданку з родиною Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що недавно Дженніфер Лопес також з'явилася в копії сукні 20-річної давності на показі Versace весна-літо 2020.

Дженніфер Лопес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лопес поділилася з шанувальниками яскравим фото, на якому позувала в білому купальнику. Це викликало ажіотаж в мережі.

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