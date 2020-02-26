Лоліту розлютив коментар шанувальника в соцмережі: різка відповідь співачки

Російська співачка українського походження Лоліта різко відповіла своєму шанувальнику в соцмережі на звинувачення у використанні фонограми.

Так, відповідний діалог між артисткою і одним з користувачів стався під публікацією знаменитості на її сторінці в Instagram.

Лоліта starhit.ru

Зокрема, в соцмережі співачка опублікувала відео зі своїх виступів у Німеччині. У коментарях багато фанатів засипали Лоліту компліментами, проте були і ті, хто розкритикував спів зірки.

"Як завжди під фонограму. Якось почула Лоліту вживу – вже немає голосу або була не в голосі ...", – написав один з користувачів.

Артистка не стала ігнорувати звинувачення підписника, і різко відповіла в коментарях:

"За базар відповідаєш?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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