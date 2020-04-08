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9 квітня • оновлено в 06:35
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Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням

8.8т
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Російська співачка Лоліта Мілявська, яка зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, з'явилася на шоу "Вечірній Ургант" у прозорому вбранні, яке розкритикували її прихильники.

Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням
"В гостях у Івана, застосувала костюмчик для Крокуса. Раптом, у жовтні не знадобиться, їсти хочеться", – підписала відео Лоліта.

"Жесть", "Мені здається, трохи б інший костюм", "При всій повазі, прикид огидний", "Зніми і ганьбися", коментують відео в мережі.

Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням
Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням
Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
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Emа Ol
Emа Ol
Чому деяким людям не соромно демонструвати власну вбогість?
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