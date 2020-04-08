Лоліта здивувала мережу прозорим вбранням

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, з'явилася на шоу "Вечірній Ургант" у прозорому вбранні, яке розкритикували її прихильники.

Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"В гостях у Івана, застосувала костюмчик для Крокуса. Раптом, у жовтні не знадобиться, їсти хочеться", – підписала відео Лоліта.

"Жесть", "Мені здається, трохи б інший костюм", "При всій повазі, прикид огидний", "Зніми і ганьбися", – коментують відео в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!