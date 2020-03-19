Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська потролила підприємців, які намагаються нажитися на пандемії коронавірусу.

Так, вона заявила, що живе в епоху, коли масово змітають з полиць продукти, купують медичні маски та туалетний папір. Тому вона "вирішила не відставати та почати виробництво власного туалетного паперу". Про це Мілявська заявила в ролику, який опублікувала на особистій сторінці в Instagram (дивіться нижче).

Лоліта Мілявська Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Я зрозуміла, що живу в епоху, коли змітають всі прострочені продукти. Браво, люди – заробили! Все, що лежало на полицях, зметено. Найбільше заробили, напевно, й ті, хто випускає медичні маски та туалетний папір. Тому я вирішила не відставати та починаю виробництво власного туалетного паперу. Можу допомогти не тільки нашій країні, але й всім", – сказала співачка.

За словами Мілявської, її продукція буде називатися "Іди в д*пу".

Лоліта Мілявська Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Мій туалетний папір буде називатися "Іди в д*пу ". Вибачте, поки я писала кульковою ручкою", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Тетяна Ліпницька, відома під псевдонімом Бьянка, випустила пісню про коронавірус. Трек під назвою "Пандемія" розлютив мережу.

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