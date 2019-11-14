Лоліта відзначає 56-річчя: "голі" фото і відверті наряди артистки

14 листопада свій День народження відзначає російська співачка українського походження Лоліта Мілявська. Артистці, виповнюється 56 років.

Мілявська народилася в 1963 році в Закарпатті, в місті Мукачево. Через рік сім'я переїхала в Берегово, а після цього вона поїхала до Львова. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото артистки.

Лоліта Мілявська

У 1985 році, після закінчення Тамбовського інституту культури, дівчина влаштувалася в Одеську філармонію, де познайомилася з Олександром Цекало, і почала виступати з номерами в жанрі розмовної мініатюри. Ансамбль отримав назву кабаре-дует "Академія".

Свою сольну кар'єру Лоліта почала навесні 2000 року випустив пісню "Квіточки". За свою кар'єру проявила себе не тільки, як співачка, але і як актриса знімаючись у фільмах і мюзиклах.

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

Лоліта Мілявська theplace.ru

У 2002 році артистка знялася для журналу Playboy.

Лоліта Мілявська kleoo.lv

Лоліта Мілявська kleoo.lv

Лоліта Мілявська kleoo.lv

Лоліта Мілявська kleoo.lv

Лоліта Мілявська kleoo.lv

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей.

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