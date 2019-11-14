Головна Новини
14 листопада • оновлено в 06:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лоліта відзначає 56-річчя: "голі" фото і відверті наряди артистки

2.2т
Читати матеріал російською

14 листопада свій День народження відзначає російська співачка українського походження Лоліта Мілявська. Артистці, виповнюється 56 років.

Мілявська народилася в 1963 році в Закарпатті, в місті Мукачево. Через рік сім'я переїхала в Берегово, а після цього вона поїхала до Львова. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото артистки.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

Новини
"Дала грошей, щоб хлопчик не пропав": Лоліта розкрила інтимні подробиці розлучення

У 1985 році, після закінчення Тамбовського інституту культури, дівчина влаштувалася в Одеську філармонію, де познайомилася з Олександром Цекало, і почала виступати з номерами в жанрі розмовної мініатюри. Ансамбль отримав назву кабаре-дует "Академія".

Свою сольну кар'єру Лоліта почала навесні 2000 року випустив пісню "Квіточки". За свою кар'єру проявила себе не тільки, як співачка, але і як актриса знімаючись у фільмах і мюзиклах.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

theplace.ru

У 2002 році артистка знялася для журналу Playboy.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

kleoo.lv

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

kleoo.lv

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

kleoo.lv

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

kleoo.lv

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

kleoo.lv

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Лоліта Мілявська
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Саркисян Артур
Саркисян Артур
Шмара
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги