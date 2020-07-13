Лоліта відверто розповіла, як стала жертвою насильства: з-під нігтів виймали шкіру

Відома співачка українського походження Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав гвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.

За її словами, вона спускалася з квартири не на ліфті, а пішки. На "прольоті" між поверхами її схопив невідомий чоловік. Лоліта почала відбиватися від зловмисника і роздряпала йому обличчя, пише "Комсомольская правда".

"Я настільки мужньо боролася, що у мене з-під нігтів його епідерміс виймали. Я йому обличчя роздряпала так сильно, встигла вирватися і втекла", – поділилася Мілявська.

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З тих пір, як зазначає артистка, Лоліта остерігається сходових прольотів і переміщається по будинку лише на ліфті.

Також вона розповіла, що мало не стала жертвою сексуального насильства і в значно молодшому віці – коли їй було всього 6 років.

"Це сталося майже 50 назад. Я жила в Києві, навчалася в першому класі звичайної радянської школи. А після уроків наступало найцікавіше. Ми ходили в найближчий універмаг дружною компанією що-небудь вкрасти з канцелярських товарів. Наші всі вже поцупили і пішли, а я залишилася одна біля прилавка. Чомусь поклала руку на нього тильною стороною, так що долоня була ззаду. Раптом я зрозуміла, що в моїй руці що то дуже тепле. І ви не повірите: повертаюся, стоїть дядечко – і він поклав мені в руку свій статевий член!" – зізналася Лоліта.

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