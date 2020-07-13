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Лоліта відверто розповіла, як стала жертвою насильства: з-під нігтів виймали шкіру

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,5 т.
Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська. LIGA.net

Відома співачка українського походження Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав гвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.

За її словами, вона спускалася з квартири не на ліфті, а пішки. На "прольоті" між поверхами її схопив невідомий чоловік. Лоліта почала відбиватися від зловмисника і роздряпала йому обличчя, пише "Комсомольская правда".

"Я настільки мужньо боролася, що у мене з-під нігтів його епідерміс виймали. Я йому обличчя роздряпала так сильно, встигла вирватися і втекла", – поділилася Мілявська.

Лоліта відверто розповіла, як стала жертвою насильства: з-під нігтів виймали шкіру

Лоліта відверто розповіла, як стала жертвою насильства: з-під нігтів виймали шкіру Главком

З тих пір, як зазначає артистка, Лоліта остерігається сходових прольотів і переміщається по будинку лише на ліфті.

Також вона розповіла, що мало не стала жертвою сексуального насильства і в значно молодшому віці – коли їй було всього 6 років.

"Це сталося майже 50 назад. Я жила в Києві, навчалася в першому класі звичайної радянської школи. А після уроків наступало найцікавіше. Ми ходили в найближчий універмаг дружною компанією що-небудь вкрасти з канцелярських товарів. Наші всі вже поцупили і пішли, а я залишилася одна біля прилавка. Чомусь поклала руку на нього тильною стороною, так що долоня була ззаду. Раптом я зрозуміла, що в моїй руці що то дуже тепле. І ви не повірите: повертаюся, стоїть дядечко – і він поклав мені в руку свій статевий член!" – зізналася Лоліта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська актриса театру і кіно, яка перемогла в шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про домашнє насильство.

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