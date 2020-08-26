Лоліта відреагувала на скандал із телеканалом, який закрив її обличчя смайликом в ефірі

Телеканал RU.TV закрив смайликом обличчя співачки Лоліти Мілявської в кліпі Світлани Лободи на пісню Boom Boom. Знаменитість відреагувала на скандал, звинувативши холдинг "Русская медиагруппа" в тому, що вони принижують її як жінку-пенсіонерку.

Про це артистка заявила у коментарі виданню Super. За її словами, смайлик на місці її обличчя – занадто молодий, і вона вимагає, щоб телеканал закрив її "смайликом для пенсіонерів" (щоб переглянути кліп, доскрольте сторінку до кінця).

"Мене принижують, як літню жінку, пенсіонерку. З якого *** можна було закрити моє літнє **** (обличчя. – Ред.) якимось молодим смайликом?" – обурилася Лоліта.

Відзначимо, що в 2018 році приблизно в один період повинні були відбутися дві великі музичні премії – RU.TV і MusicBox. Деяким артистам телефонували з РМГ і наполегливо просили проігнорувати захід конкурентів, інакше вони можуть не отримати "Золотий грамофон". Зі свого боку Лоліта зі сцени підтримала організаторів MusicBox.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська спростувала чутки про свій передінфарктний стан, які поширили російські ЗМІ.

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