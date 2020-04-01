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1 квітня • оновлено в 11:03
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Лоліта відхрестилася від визнання Криму українським

2.6т
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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна.

Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зірка сказала, що не розуміє, що Крим був приєднаний до Росії незаконно.

Лоліта

Лоліта

rg.ru

Зокрема, Лоліта заявила, що її слова про Крим перекрутили:

"Скільки пи**юлів в Росії я за це отримала. Був фейк, нібито я визнала Крим. Я не висловлювалася ні за, ні проти. Я сказала одну фразу: "Мені не важливо, які зелені чоловічки були, аби не вбивали". Я не вимовляла слово "анексія". Мене, коли запитують, чий Крим, я відповідаю: "Мій". Чому я повинна втручатися в політику, на якій заробляються величезні гроші? Чому я повинна щось казати?"

"Україна віддала Крим": Лоліта відхрестилася від визнання півострова українським

кадр з відео

На питання Гордона, чи розуміє Лоліта, що Крим був приєднаний до Росії незаконно, співачка відповіла:

"Ні, не розумію. Аби не було війни. Я не політик, я не знаю історію, я її не вчила і принципово не вчу зараз, тому що історія настільки переписана. Я відсторонилася, оскільки не знаю, де правда. Україна Крим віддала, вона не вкладала в нього. Росія побудувала аеропорт і хоч одну дорогу".

Лоліта

Лоліта

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иванович Василий
Иванович Василий
Она не Собчак, то бишь не прикрыта снисхождением к папаше, чтобы ее уберегли от уголовной ответственности за указание любой иной принадлежности, кроме российской, так что это явно ей друзья ее подсказали, как отвечать на такие вопросы, чтобы не сесть, вернувшись в РФ.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ку-рв-а ме-рз-кая. На двух бу-ях одновременно усидеть хочет. Так не получится
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Белов Слава
Белов Слава
Одиозный Сергей, т.в.а.р.ь. безмозглая,ты хоть знаешь значение слова "одиозный".?а, тебе на трех удается усидеть?вот развальцевали тебе о.ч.к.о......
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Viktor Viktor
Viktor Viktor
Все наркоманы у фсб на крючке, она это сама понимает, но копромат на неё видать серьёзный.
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