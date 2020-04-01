"Україна віддала Крим": Лоліта відхрестилася від визнання півострова українським

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна.

Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зірка сказала, що не розуміє, що Крим був приєднаний до Росії незаконно.

Лоліта rg.ru

Зокрема, Лоліта заявила, що її слова про Крим перекрутили:

"Скільки пи**юлів в Росії я за це отримала. Був фейк, нібито я визнала Крим. Я не висловлювалася ні за, ні проти. Я сказала одну фразу: "Мені не важливо, які зелені чоловічки були, аби не вбивали". Я не вимовляла слово "анексія". Мене, коли запитують, чий Крим, я відповідаю: "Мій". Чому я повинна втручатися в політику, на якій заробляються величезні гроші? Чому я повинна щось казати?"

кадр з відео

На питання Гордона, чи розуміє Лоліта, що Крим був приєднаний до Росії незаконно, співачка відповіла:

"Ні, не розумію. Аби не було війни. Я не політик, я не знаю історію, я її не вчила і принципово не вчу зараз, тому що історія настільки переписана. Я відсторонилася, оскільки не знаю, де правда. Україна Крим віддала, вона не вкладала в нього. Росія побудувала аеропорт і хоч одну дорогу".

Лоліта кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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