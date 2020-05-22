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22 травня • оновлено в 22:09
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Лоліта розповіла, як жила після переїзду з Києва в Москву

1.6т
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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розповіла, як жила в Москві після переїзду з Києва.

Так, за словами співачки, їй доводилося збирати пляшки і бички. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Москвич Mag".

"Збирали пляшки і бички": Лоліта розповіла, як жила після переїзду з Києва в Москву

"Це був важкий період, коли ми збирали пляшки і бички у ліфта, тому що не вистачало грошей на сигарети - тоді я ще курила. Мене вчили обпалювати фільтр від сигарет на свічці - для дезінфекції, в результаті я заробила стоматит. Але оскільки медицина була безкоштовна і доступна, мені його швидко вилікували без всякого блату. Ще пам'ятаю ночівлі в підвалах у бардів, яких знав Цекало. Він взагалі був знайомий з безліччю цікавих і талановитих людей, які ще й були москвичами. Мене вразило життя цих людей: такий дорослий піонерський табір з піснями біля багаття і вином", - сказала Лоліта.

"Збирали пляшки і бички": Лоліта розповіла, як жила після переїзду з Києва в Москву

Одного разу в гості до Лоліти і Цекало прийшов іноземний продюсер. Він був вкрай здивований умовами, в яких жили артисти.

"Коли він потрапив в нашу комуналку, у нього потекли сльози. А побачивши чорно-білий телевізор з трубою, раптом прояснився, усміхнувся і сказав: "Я зрозумів! Ви просто так любите!". Але наша злидні нас абсолютно не бентежила", - зазначила співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта Мілявська
Тег
шоу-бизнес
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