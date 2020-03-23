Лоліта розповіла, як мало не померла через наркотики. Відео

Російська співачка Лоліта Мілявська згадала, як в 40 років підсіла на наркотики.

Так, за словами зірки, вона вживала заборонені речовини протягом року. Вона зрозуміла, що з цим треба закінчувати, коли відчула – "ще трошки і вона відкине кінці". Про це Мілявська розповіла під час прямого ефіру телеведучої та блогерки Анастасії Івлєєвої в Instagram (відео дивіться нижче).

Лоліта Мілявська Фото: gazeta.ru

"Я про це дуже шкодую... Цей рік я запам'ятаю на все життя. Я злізла, тому що зрозуміла, що ще трошки і здохну. Я перечитала всю літературу на цю тему і кинула цю справу. В іншому випадку я б відкинула кінці", – сказала співачка.

Також Мілявська додала, що через наркотики вона тепер має проблеми з судинами. Їй навіть довелося кинути палити і тепер співачка веде нормальний образ життя.

Анастасія Івлєєва і Лоліта Мілявська Скріншот з відео

"Цей рік вживання "білого порошку" в 40 років позначився на здоров'ї зараз, коли мені 56 років. Я розплачуюсь проблемами з судинами, через які мені довелося кинути палити та почати вести нормальний спосіб життя, який мене часом дратує. Це я в інтернеті можу бешкетувати, а так я на домашньому спокійному режимі", – поділилася Лоліта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що в 40 років пустилася берега. Вона нюхала кокаїн, тусувалася і в її житті з'явився секс на одну ніч.

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