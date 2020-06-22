Лоліта розповіла про витівки колишнього чоловіка: приходив п'яний і побитий
Російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, що її колишній чоловік Дмитро Іванов під час їхнього шлюбу не раз приходив додому "дуже п'яним і побитим".
Так зірка в ефірі програми "Пусть говорят" прокоментувала недавню заяву Іванова про те, що вона разом з адвокатом Сергієм Жоріним причетна до його побиття і госпіталізації в травні.
"Чи було таке раніше? Було. Життя велике. І тут я нікого не звинувачую. Я ніколи з себе не роблю незайману в білому пальті. Тому з ним було, коли він приходив усмерть п'яним і побитим. На питання, що сталося, відповідав, що побився з таксистом... У людини є проблема – нарцисичний розлад. І він активно проявився після секти. Все, що зараз відбувається, є відхиленням. Він у мене викликає жалість. Його б покласти на спеціальне лікування", – поділилася співачка.
Зазначається, що незабаром колишній чоловік Лоліти спростував напад. До речі, як з'ясувалося пізніше, насправді Дмитро Іванов потрапив у ДТП на квадроциклі, ганяючи закритим котеджним селищем.
"Був він п`яний або накурений, або під чимось серйозним, тому що ні гальмівного шляху, нічого немає", – розповідали очевидці аварії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова у 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.
Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.
Потім розкрилася правда про те, скільки Лоліта заробила на розлученні.