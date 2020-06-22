Російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, що її колишній чоловік Дмитро Іванов під час їхнього шлюбу не раз приходив додому "дуже п'яним і побитим".

Так зірка в ефірі програми "Пусть говорят" прокоментувала недавню заяву Іванова про те, що вона разом з адвокатом Сергієм Жоріним причетна до його побиття і госпіталізації в травні.

Лоліта розповіла про витівки колишнього чоловіка: приходив п'яний і побитий

"Чи було таке раніше? Було. Життя велике. І тут я нікого не звинувачую. Я ніколи з себе не роблю незайману в білому пальті. Тому з ним було, коли він приходив усмерть п'яним і побитим. На питання, що сталося, відповідав, що побився з таксистом... У людини є проблема – нарцисичний розлад. І він активно проявився після секти. Все, що зараз відбувається, є відхиленням. Він у мене викликає жалість. Його б покласти на спеціальне лікування", – поділилася співачка.

Зазначається, що незабаром колишній чоловік Лоліти спростував напад. До речі, як з'ясувалося пізніше, насправді Дмитро Іванов потрапив у ДТП на квадроциклі, ганяючи закритим котеджним селищем.

Лоліта розповіла про витівки колишнього чоловіка: приходив п'яний і побитий

"Був він п`яний або накурений, або під чимось серйозним, тому що ні гальмівного шляху, нічого немає", – розповідали очевидці аварії.

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