Відома російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, що перебуває у нових відносинах.

Так, 56-річна зірка зізналася, що новий обранець молодший за неї на вісім років. Однак зазначила, що він є солідним та успішним чоловіком, який здатний забезпечити її всім необхідним. Про це Мілявська повідомила в Instagram-шоу телеведучої Ольги Бузової.

Лоліта Мілявська Фото: Global Look Press

"Він нормальний чувак, відбувся у всіх відносинах. Мені 56, йому 48, трохи молодший. Але дід мені не потрібен. Я ще не настільки стара, щоб спати з дідом!" – сказала Мілявська.

Ольга Бузова і Лоліта Мілявська Скріншот з відео

Зазначимо, що ім'я свого нового коханого співачка приховує, лише натякає: він – повна протилежність її п'ятому чоловікові Дмитру Іванову.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов Фото: segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що під час самоізоляції зробила пластичну операцію.