Лоліта розповіла про свого нового коханця: "Я не готова спати з дідом!"

Крістіна Долматова люди 09:50, 14.04.2020 Оновлено: 09:57, 14.04.2020

Відома російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, що перебуває у нових відносинах.

Так, 56-річна зірка зізналася, що новий обранець молодший за неї на вісім років. Однак зазначила, що він є солідним та успішним чоловіком, який здатний забезпечити її всім необхідним. Про це Мілявська повідомила в Instagram-шоу телеведучої Ольги Бузової.

Лоліта Мілявська
Фото: Global Look Press

"Він нормальний чувак, відбувся у всіх відносинах. Мені 56, йому 48, трохи молодший. Але дід мені не потрібен. Я ще не настільки стара, щоб спати з дідом!" – сказала Мілявська.

Ольга Бузова і Лоліта Мілявська
Скріншот з відео

Зазначимо, що ім'я свого нового коханого співачка приховує, лише натякає: він – повна протилежність її п'ятому чоловікові Дмитру Іванову.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов
Фото: segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що під час самоізоляції зробила пластичну операцію.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Найманці Путіна відкрили вогонь на Донбасі і нарвалися на жорстку відповідь ЗСУ

Влада цинічно покинула в епіцентрі коронавірусу хвору на рак дитину. Історія боротьби маленького українця

"Плівки Єрмака": сплив скандальний запис про нагородну зброю

"Слуги" йдуть на другий план: в Києві істотно виріс рейтинг партії Порошенка

Пожары в Чернобыльской зоне: горят села, а пожарные ночуют на улице