Лоліта розповіла про неприємності через Крим

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, заявила, що натрапила на негатив в РФ через свої висловлювання про Крим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

У грудні 2018 го року на каналі "Гачок ТВ" Лоліта сказала: "Для мене Крим – це як і раніше Україна" і після цього в РФ у неї почалися проблеми.

"Я сказала: "У моєму серці...". Яких п*здюлєй я отримала в Росії за цю фразу. Але ось до честі Росії: з ранку першим мені дзвонить Кіркоров і каже: "Що у тебе сталося?". А я спала ще. "Та нічого начебто". Адже фрази вирізані з контексту. Тобто сталося вкидання. Вкидання зробили так, що "Мілявська визнала...". Хто така Мілявська? Я взагалі дипломат?. "Мілявська визнала Крим". Більшого абсурду я навіть уявити собі не могла. Тому далі я опублікувала ціле інтерв'ю – і все заспокоїлося за добу. Але вже у моїх колег почали просити кому ентаріі. Всі говорять: "Ми знаємо її. Вона точно...", - сказала артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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