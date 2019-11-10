"Дала грошей, щоб хлопчик не пропав": Лоліта розкрила інтимні подробиці розлучення

Російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому із собою значну суму грошей.

Про своє розлучення вона розповіла в ефірі програми "Секрет на миллион" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами артистки, це сталося через те, що вона втомилася терпіти "фокуси" чоловіка. Його вона з речами вигнала вночі, а конверт із грошима був заздалегідь приготовленим.

Лоліта і Дмитро Іванов Hello!

"Я дала йому гроші, щоб хлопчик не пропав. Там було рівно сім тисяч євро. Я сказала, що рівно в стільки оцінила принадність подружнього життя в сім років. А дві тисячі виймаю за неякісне обслуговування", – сказала співачка.

За зізнанням Лоліти, чоловік натякав їй про необхідність покупки йому квартири. Однак артистка обмежилася придбанням автомобіля і не дала йому грошей на житло та бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

Офіційно розлучення ще не оформлене, в чому Іванов звинуватив пресу. Він також розкрив подробиці стосунків з артисткою.

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