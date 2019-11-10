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11 листопада • оновлено в 00:11
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"Дала грошей, щоб хлопчик не пропав": Лоліта розкрила інтимні подробиці розлучення

2.4т Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому із собою значну суму грошей.

Про своє розлучення вона розповіла в ефірі програми "Секрет на миллион" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами артистки, це сталося через те, що вона втомилася терпіти "фокуси" чоловіка. Його вона з речами вигнала вночі, а конверт із грошима був заздалегідь приготовленим.

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Лоліта і Дмитро Іванов

Лоліта і Дмитро Іванов

Hello!

"Я дала йому гроші, щоб хлопчик не пропав. Там було рівно сім тисяч євро. Я сказала, що рівно в стільки оцінила принадність подружнього життя в сім років. А дві тисячі виймаю за неякісне обслуговування", – сказала співачка.

За зізнанням Лоліти, чоловік натякав їй про необхідність покупки йому квартири. Однак артистка обмежилася придбанням автомобіля і не дала йому грошей на житло та бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

  • Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

  • Офіційно розлучення ще не оформлене, в чому Іванов звинуватив пресу. Він також розкрив подробиці стосунків з артисткою.

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Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Теги
розлучення Відносини шоу-бизнес Новини Росії видео
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