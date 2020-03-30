Головна Новини
30 березня • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лоліта розкрила подробиці про нового коханого

1.4т
Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Лоліта Мілявська зізналася, що щаслива в нових стосунках з заможним бізнесменом, однак поки що не поспішає жити разом з коханим.

Про це пише видання Starhit.

Лоліта

Лоліта

utro.ru

За словами Лоліти, разом з чоловіком вони вже відпочивали в Ізраїлі, а зараз намагаються весь вільний час проводити в Москві. Втім, в основному зараз пара спілкується по телефону.

"Ми спілкуємося по телефону, в основному вночі, тому що він буває сильно зайнятий. А коли є можливість, влаштовуємо посиденьки один у одного. Я просто дуже люблю свою квартиру, для мене психологічно неможливо переселитися з речами, не можу уявити, що я б переїхала до нього в будинок і їздила з сумкою туди-сюди. Хоча мені в принципі потрібні тільки спортивні штани. Плюс у нас поки прекрасний період стосунків, немає думки, що негайно треба кидатися в загс, ми дорослі люди, поки нам добре так",каже співачка.

Лоліта

Лоліта

yandex.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова. Співачка зізналася, що їхній шлюб був помилкою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги