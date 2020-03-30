Популярна російська співачка Лоліта Мілявська зізналася, що щаслива в нових стосунках з заможним бізнесменом, однак поки що не поспішає жити разом з коханим.

Про це пише видання Starhit.

Лоліта utro.ru

За словами Лоліти, разом з чоловіком вони вже відпочивали в Ізраїлі, а зараз намагаються весь вільний час проводити в Москві. Втім, в основному зараз пара спілкується по телефону.

"Ми спілкуємося по телефону, в основному вночі, тому що він буває сильно зайнятий. А коли є можливість, влаштовуємо посиденьки один у одного. Я просто дуже люблю свою квартиру, для мене психологічно неможливо переселитися з речами, не можу уявити, що я б переїхала до нього в будинок і їздила з сумкою туди-сюди. Хоча мені в принципі потрібні тільки спортивні штани. Плюс у нас поки прекрасний період стосунків, немає думки, що негайно треба кидатися в загс, ми дорослі люди, поки нам добре так", – каже співачка.

Лоліта yandex.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова. Співачка зізналася, що їхній шлюб був помилкою.

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