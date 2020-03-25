Головна Новини
25 березня • оновлено в 09:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лоліта різко висловилася про ексчоловіка Дмитра Іванова

1.8т
Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова.

Так, у прямому ефірі з телеведучою Настею Івлєєвою в Instagram, знаменитість зізналася, що шлюб з Івановим був помилкою.

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов

hellomagazine.com

За словами Лоліти, вона думала, що чоловік – її останній шанс.

"Не можна жити з виродками. У мене не було почуття самодостатності. Ти, як дурепа, починаєш у 45 думати, що це останній шанс. І якщо ти його прогавиш, все – більше не буде нічого. І я зробила цю помилку", – говорить Мілявська.

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов

eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що в 40 років пустилася в усі тяжкі. Вона нюхала кокаїн, тусувалася і в її житті з'явився секс на одну ніч.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги