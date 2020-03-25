Російська співачка Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова.

Так, у прямому ефірі з телеведучою Настею Івлєєвою в Instagram, знаменитість зізналася, що шлюб з Івановим був помилкою.

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов hellomagazine.com

За словами Лоліти, вона думала, що чоловік – її останній шанс.

"Не можна жити з виродками. У мене не було почуття самодостатності. Ти, як дурепа, починаєш у 45 думати, що це останній шанс. І якщо ти його прогавиш, все – більше не буде нічого. І я зробила цю помилку", – говорить Мілявська.

Лоліта Мілявська й Дмитро Іванов eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що в 40 років пустилася в усі тяжкі. Вона нюхала кокаїн, тусувалася і в її житті з'явився секс на одну ніч.

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