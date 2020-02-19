Лоліта вживала наркотики й лежала в психлікарні – чоловік

Чоловік співачки Лоліти, фітнес-тренер Дмитро Іванов заявив, що артистка вживала наркотики й лежала в психіатричній клініці.

Таку заяву чоловік зробив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відвертий пост.

Дмитро Іванов і Лоліта КП

Зокрема, Іванов відреагував на слова адвоката Лоліти Сергія Жоріна, який повідомив, що Дмитро труїв співачку небезпечними БАДами.

"Сергію, заспокойся! Зрозуміло, що важко відмовитися від таких легких грошей, знайшовши такого "солодкого" клієнта. Небезпечні БАДи? Ти серйозно? Для людини, яка вживала наркотики, лежала в психіатричній клініці, продовжує пити/курити/неправильно харчуватися і, головне, посилено працювати на шостому десятку? Але "зірковий" статус недоторканний... Бог усім суддя. У гонитві за піаром, роблячи брехливі заяви, ти забув, що представляєш закон! Тепер я розумію, за що тебе хотіли позбавити адвокатського статусу. Гаразд, коли тобі через меркантильні інтереси начхати на глузування над тобою в професійному середовищі, але навіщо ти робиш посміховисько з Лоліти?" – пише Іванов.

Лоліта і Дмитро Іванов Starhit

Також Дмитро заявив, що почав розуміти колишнього чоловіка зірки Олександра Цекала:

"Тепер я починаю розуміти, чому Олександр Цекало не давав жодних інтерв'ю – він хотів якомога швидше забути про шлюб з Лолітою і все, що з ним пов'язано. У моєму разі все хороше, що було за ці 10 років, перекреслено цим жахливим фіналом: цей шлюб, напевно, найгірше, що зі мною трапилося".

Лоліта і Дмитро Іванов Hello!

Крім того, Іванов повідомив, що востаннє коментує подружнє життя та розлучення з артисткою:

"Шановні підписники, ЗМІ та всі небайдужі до нашого з Лолітою розлучення! Це моя остання офіційна заява. Прошу надалі залишити мене в спокої, не запрошувати на передачі, не просити офіційних коментарів і не ставити зайвих питань. Вперше за чотири місяці (а саме на такий період штучно розтягнули, точніше перетворили на фарс, звичайний розлучний процес) у мене більше немає сил боротися з вітряками!"

Лоліта і Дмитро Іванов Cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що під час розлучення з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей.

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