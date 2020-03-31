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31 березня • оновлено в 21:14
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Лоліта приголомшила скандальною заявою

6.4т
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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

Про це артистка сказала в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Лоліта

Лоліта

"Росія не розв'язувала війну. А хіба зараз йде війна? Ось я про неї не знаю. Люди говорили мені на Донбасі, що хочуть тільки в Росію, не хочуть повертатися в Україну. Коли була у Львові на цвинтарі під час похорону Кузьми, я бачила могили хлопців, 18-19 років, і не знаю, де вони загинули. я не знаю, хто прийшов першим і почав воювати першим. Я очевидець могил, я не свідок подій. Я на Донбасі не бачила війни і зброї, я бачила тільки убитий асфальт", - заявила Лоліта.

"А хіба йде війна?" Лоліта приголомшила скандальною заявою

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова. Співачка зізналася, що їхній шлюб був помилкою.

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Автор
Марія Дідик
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, а что она не так сказала?
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Qurd Boz
Qurd Boz
"Патамушта" Вы курица....
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Лолита обыкновенная тп, расея крым не забирала, на бамбасе нет ни расеи ни рубл.я ни рус оружия, ни бурятов, Боинг сам упал...
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Иванова Елена
Иванова Елена
Всея Руси Князь, она не тп, она обыкновенная прости...!! причем в ярковыраженной форме!! да и что можно было ожидать от человека, который уже не знает какое фото в инет выложить, чтоб внимание привлечь!!(((((((( противно ужасно((
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