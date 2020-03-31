"А хіба йде війна?" Лоліта приголомшила скандальною заявою

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

Про це артистка сказала в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Лоліта

"Росія не розв'язувала війну. А хіба зараз йде війна? Ось я про неї не знаю. Люди говорили мені на Донбасі, що хочуть тільки в Росію, не хочуть повертатися в Україну. Коли була у Львові на цвинтарі під час похорону Кузьми, я бачила могили хлопців, 18-19 років, і не знаю, де вони загинули. я не знаю, хто прийшов першим і почав воювати першим. Я очевидець могил, я не свідок подій. Я на Донбасі не бачила війни і зброї, я бачила тільки убитий асфальт", - заявила Лоліта.

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська різко висловилася про свого п'ятого чоловіка Дмитра Іванова. Співачка зізналася, що їхній шлюб був помилкою.

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