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6 квітня • оновлено в 19:08
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Лоліта позбавила рідну дочку спадщини

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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, позбавила свою єдину дочку спадщини.

Як виявилося, скандальна артистка написала заповіт, в якому не згадала 21-річну Єву. Про це повідомляє Telegram-канал "Не Малахов".

Лоліта позбавила рідну дочку спадщини

"Особливою близькості у знаменитої мами з донькою немає, оскільки Єва - не рідна. Лола взяла її з київського дитбудинку. Сама дівчина про це знає, як і всі друзі сім'ї", - пише Telegram-канал.

Лоліта позбавила рідну дочку спадщини

"Вона не дуже соціально активна. У неї немає моїх зубів і навряд чи будуть. Це властивість недоношених дітей. Єва не буде відстоювати майно. Світ настільки жорстокий, що я не дуже хочу, щоб вона була використана. Тому так вирішила", - заявила сама Лоліта.

Лоліта позбавила рідну дочку спадщини

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта Мілявська
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