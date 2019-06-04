Лоліта показала в мережі напівоголені груди: гаряче відео

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська здивувала шанувальників пікантним відео.

Так, ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому смілива 55-річна Лоліта показала обличчя без ретуші та свої пишні груди у відвертому купальнику (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я тут подумала... Всі в купальниках знімаються, я теж хочу. Сайз + пішов (направила камеру на декольте). Все, далі не покажу. Можу показати чоловіка", — пожартувала співачка.

Лоліта Мілявська Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники захопилися сміливістю співачки і засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, що була на межі життя і смерті через алкогольну та наркотичну залежність. Співачка зізналася, що свого часу навіть виходила на сцену в п'яному вигляді.

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