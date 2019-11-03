Лоліта показала свою дочку: відео

Російська співачка Лоліта Мілявська показала свою дочку, яка живе в Києві. Артистка народила Єву від свого колишнього чоловіка Олександра Цекало.

3 листопада дівчина відзначає свій день народження. Їй виповнився 21 рік. Відео співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Мілявська народила дівчинку сама, оскільки вже була в розлученні з Олександром Цекало. Дочка артистки з'явилася на світ раніше терміну, на шостому місяці вагітності, з вагою в 1200 гр.

"Моїй Єві сьогодні уже! Ні, залишайся маленькою, не зіпсованою дорослими хитрощами! Скануй людей, як ти це і робила. Май свою незалежну думку! Роби мені зауваження, коли я не права! Навчайся з насолодою! Головне, знай і пам'ятай, що я тебе люблю завжди і просто так", - підписала відео Лоліта.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лоліта Мілявська вперше після хворобливого розлучення з чоловіком Дмитром Івановим зробила відверте зізнання про особисте життя.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.