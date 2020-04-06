Головна Новини
6 квітня • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лоліта осоромилася з відео від Трампа

2.3т
Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала відео, на якому Дональд Трамп захоплюється її талантом. Однак, як виявилося, президент США звертався до іншої Лоліти.

Так, відео розмістила співачка на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта

Лоліта

spletnik.ru

"Містер Трамп ще не був президентом величезної країни. Я співала в його казино в Атлантік-Сіті і він, як дуже гостинний господар, завжди особисто дякував усім артистам",підписала відео Лоліта, на якому Трамп захоплюється талантом Лоли і дякує їй.

Однак з'ясувалося, що в ролику президент звертався до російської піаністки Лоли Астанової. Про це, як пише Telegram-канал Life shot, заявив її продюсер Михайло Левінтас:

"Лоліта Мілявська не має ніяких прав на це відео, ніколи не отримувала дозволу на його публікацію ні від президента Трампа, ні від Лоли Астанової, і незрозуміло, яким чином вона цим відео заволоділа. Її пост вводить в оману її шанувальників і широку публіку".

Дональд Трамп і Лола Астанова

Дональд Трамп і Лола Астанова

Telegram-каналу Life shot

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна. Зірка сказала, що не розуміє, що Крим був приєднаний до Росії незаконно.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Дональд Трамп Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги