Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала відео, на якому Дональд Трамп захоплюється її талантом. Однак, як виявилося, президент США звертався до іншої Лоліти.

Так, відео розмістила співачка на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта spletnik.ru

"Містер Трамп ще не був президентом величезної країни. Я співала в його казино в Атлантік-Сіті і він, як дуже гостинний господар, завжди особисто дякував усім артистам", – підписала відео Лоліта, на якому Трамп захоплюється талантом Лоли і дякує їй.

Однак з'ясувалося, що в ролику президент звертався до російської піаністки Лоли Астанової. Про це, як пише Telegram-канал Life shot, заявив її продюсер Михайло Левінтас:

"Лоліта Мілявська не має ніяких прав на це відео, ніколи не отримувала дозволу на його публікацію ні від президента Трампа, ні від Лоли Астанової, і незрозуміло, яким чином вона цим відео заволоділа. Її пост вводить в оману її шанувальників і широку публіку".

Дональд Трамп і Лола Астанова Telegram-каналу Life shot

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна. Зірка сказала, що не розуміє, що Крим був приєднаний до Росії незаконно.

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