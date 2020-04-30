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30 квітня • оновлено в 18:24
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Лоліта офіційно розлучилася з чоловіком: Іванов відразу пішов у поліцію

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Російська співачка Лоліта Мілявська офіційно розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.

Про це повідомив адвокат артистки Сергій Жорін, передає "Комсомольская правда".

"Лоліта давно вже втомилася від цього тривалого розлучення. Тому вона попросила мене піти на будь-який компроміс, аби це скоріше закінчилося. Ми вирішили відмовитися від усіх своїх вимог, і тепер Лоліта офіційно вільна. Ну а фіктивність шлюбу з боку Іванова, в будь-якому разі, всім очевидна", – заявив чоловік.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Фото: segodnya.ua

Але, як незабаром з'ясувалося, колишній чоловік артистки не планує дати їй спокій. Він написав кілька заяв в поліцію на Мілявську.

"На суді він звинуватив Лоліту в наклепі. Постійно пише якісь доноси – то пошту розкрили, то спростовує, що годував її наркотиками. Тобто, ще перебуваючи в шлюбі, заробляючи походами на телебаченні за рахунок Лоліти, він намагається посадити її у в'язницю, висуваючи проти неї все нові та нові позови", – розповів Жорін виданню Starhit.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Фото: kp.ru

Адвокат також додав, що у свою чергу він звернувся в правоохоронні органи, щоб ті перевірили два шлюби Дмитра Іванова на предмет фіктивності – з Мілявської та попередньою дружиною.

"Ми ще кілька тижнів тому подали заяви в ГУВС Москви та в прокуратуру, щоб там перевірили його шлюб з Лолітою і попередній, за яким він отримав російське громадянство. Зараз опитують, в тому числі сусідів за місцем реєстрації ексдурижини Іванова, нині покійної. Ми продовжимо робити все те ж саме, тільки не в рамках цивільного провадження, а в рамках перевірки правоохоронців – щоб уникнути публічності цієї історії, яка на руку тільки йому", – підсумував Жорін.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Фото: glavcom.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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