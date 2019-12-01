"Сидячи на унітазі": Лоліта обурила мережу напівголим відео

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком тенісистом Дмитром Івановим, обурила користувачів мережі відео в білизні.

Так, артистка зняла себе сидячи на стільці в чорному боді та розмістила ролик в соціальній мережі Instagram.

utro.ru

"На горщику і в негліже. Маячня якась", "Сидячи на унітазі. Мати, це вже занадто", "Подумав, на унітазі сидиш", "Хто цінує Лоліту за її одкровення, роздягнена і про всі свої гріхи перед народом говорить, йди до церкви там і сповідайся, але навіщо перед народом, а деякі ще її за це люблять, а я вважаю, що вульгарність, Нахабство перемагає!?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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