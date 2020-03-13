Лоліта не змогла розлучитися через коронавірус

Лоліта і її п'ятий чоловік, фітнес-тренер Дмитро Іванов не змогли розлучитися через коронавірус. Засідання суду в черговий раз перенесли через те, що адвокат артистки Сергій Жорін нещодавно повернувся з Італії і змушений вирушити на карантин.

Сам адвокат заявив, що Іванов свідомо затягує протест, пише "КП".

Домашнє вогнище

"Він повідомив суду, що я недавно повернувся з Італії, яка зараз охоплена коронавірусом, і тому повинен витримати двотижневий карантин. В результаті, до нашого розчарування, засідання перенесли на 27 березня, і довгоочікуване розлучення Лоліта так і не отримала. Про що це говорить? Правильно, Іванов свідомо затягує процес, щоб і далі заробляти на цій гучній темі і популярності своєї дружини", - заявив Жорін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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