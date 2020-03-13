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13 березня • оновлено в 13:25
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Лоліта не змогла розлучитися через коронавірус

1.4т
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Лоліта і її п'ятий чоловік, фітнес-тренер Дмитро Іванов не змогли розлучитися через коронавірус. Засідання суду в черговий раз перенесли через те, що адвокат артистки Сергій Жорін нещодавно повернувся з Італії і змушений вирушити на карантин.

Сам адвокат заявив, що Іванов свідомо затягує протест, пише "КП".

Лоліта не змогла розлучитися через коронавірус

Домашнє вогнище

"Він повідомив суду, що я недавно повернувся з Італії, яка зараз охоплена коронавірусом, і тому повинен витримати двотижневий карантин. В результаті, до нашого розчарування, засідання перенесли на 27 березня, і довгоочікуване розлучення Лоліта так і не отримала. Про що це говорить? Правильно, Іванов свідомо затягує процес, щоб і далі заробляти на цій гучній темі і популярності своєї дружини", - заявив Жорін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

  • Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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Автор
Марія Дідик
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