Лоліта в цьому брала участь: голий російський співак ошелешив мережу пікантним кадром

Російський співак Стас Костюшкін привітав Лоліту Мілявську з днем народження відвертим знімком, який спантеличив користувачів.

Зокрема, він показав на своїй сторінці в Instagram кадр із кліпу "Мишка". На знімку Лоліта тримається за трубку дискового телефону, який прикриває причинне місце абсолютно голого артиста (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Голий Костюшкін ошелешив кадром з Лолітою

"Неймовірна, від щирого серця вітаю тебе з Днем Народження! Вибач, але у мене немає іншої фотки з тобою, проте цією я гордий до не можна. Я обожнюю той динаміт, який заклали в тебе в дитинстві. Ти на сцені – це приголомшливе явище і феєрія фарб. Тебе обожнює сцена, і ти її любиш безмежно, нехай ця любов триватиме якомога довше. І пам'ятай, ти ще дівчисько. Для тих, хто в танку. Це кадр із кліпу "Мишка" з її участю", – написав він.

Думки в коментарях розділилися: деяким сподобався відвертий кадр, яким Костюшкін привітав Мілявську, інші ж були обурені подібним одкровенням.

"Ого, це по-справжньому", "Телефон зіпсував всю красу цієї фотографії", "На мою думку, наша естрада давно вся гола", "Бігатимеш без трусів. Не так зрозуміють, потім доведеться довго співати", "Це погано – займатися стриптизом", "Яка мерзенна фотка, ви всі збоченці там, чи що? Всі один з одним пере*рахалися", – прокоментували в мережі.

Лоліта забрати телефон у Костюшкіна Кадр з кліпу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілявській 14 листопада виповнилося 56 років. За роки успішної кар'єри вона неодноразово знімалася у відвертих фотосесіях. Подивитися "голі" фото і відверті вбрання артистки можна за посиланням.

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