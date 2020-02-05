Лоліта довела Бузову до стогонів і вилаялася

Дві знамениті російські артистки Ольга Бузова і Лоліта Мілявська зайнялися спільною роботою, в ході якої непогано повеселилися.

Відео з місця подій вони виклали в Instagram.

Відзначається, що жінки разом знялися в якомусь шоу, але не стали відразу розповідати, в якому саме, залишаючи простір для фантазії підписників.

Спочатку вони цілувалися в щічки на камеру, після чого Бузова спровокувала Лоліту на лайки словом "колаборація" і раптово стала стогнати, не перериваючи запис відео.

Оскільки сторіз в Інстаграм тримаються всього добу, ми виклали це відео на YouTube:

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