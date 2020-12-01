Українці зв'язали ймовірну дату локдауну з концертом "Кварталу 95"

У мережі припустили, що ймовірна дата введення локдауну в Україні – 24 грудня – нібито пов'язана з концертом "Вечірнього кварталу" в Києві, який повинен відбутися 22 грудня.

Про таку "теорію" написав, зокрема, Telegram-канал "Україна ⚡️ Новини", посилаючись на користувачів інтернету. Підкреслимо, що в "змові" є прогалина – 28 грудня, вже після передбачуваного початку жорсткого карантину, актори "Кварталу 95" повинні виступити з новорічною програмою в Одесі.

На сайті Karabas.com зазначено, що квитки на концерт коміків 22 грудня стартують від 180 гривень. Найдорожчі можна придбати за 4 000 гривень.

Станом на 1 грудня вільними залишилися понад 50 місць у залі.

Прикметно, що на сайті Concert.ua опублікований анонс виступу "Вечірнього кварталу". У тексті сказано, що це перший концерт коміків у Культурному центрі "Freedom Hall" після карантину.

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