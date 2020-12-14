Логунова про народження другої дитини: мені не подобається фінансове становище чоловіка

Дружина українського актора Дмитра Ступки телеведуча Поліна Логунова заявила, що поки не готова до народження другої дитини, а також розповіла про конфлікти у родині.

За словами знаменитості, її не влаштовує фінансове становище чоловіка. Про це вона ексклюзивно повідомила OBOZREVATEL.

Як стало відомо, до народження другої дитини Логунова хоче мати більше помічників, а не "тягнути все самій".

Також телеведуча розповіла, що в їх стосунках з Дмитром були такі конфлікти, які могли призвести до розлучення.

"У нас сварки виникають щодо абсолютно конкретних ситуацій і не зі стелі узятих, той, хто винен, повинен змінити щось, тоді й конфлікт вичерпано", – зазначила Логунова.

Вона додала, що вони з чоловіком часто поступаються одне одному і навіть якщо щось не подобається – можуть просто поміняти ставлення до ситуації і сказати "добре".

"Ми дуже швидко вирішуємо конфлікти зараз, словом "добре, вибач", зазвичай все закінчується", – підсумувала ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поліна Логунова знялася для обкладинки журналу Opium Red у прозорій білизні.