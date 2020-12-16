Лободу звинуватили у плагіаті номеру, через який вона відмовилася вийти на сцену: шанувальники висміяли її

Українську співачку Світлану Лободу, яка проживає і виступає в Росії, звинуватили в тому, що вона "вкрала" танець своєї колеги, співачки Єлизавети Зворигіної. З цим номером артистка повинна була виступити на премії "Золотий грамофон", однак вона відмовилася.

За словами Зворигіної, свій виступ у ванній вона виконала ще у 2018 році, а Лобода повторила його у 2020. Відповідний пост танцівниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Все, що вам потрібно знати про творчість у російському/українському шоу-бізнесі", – прокоментувала номер Лободи Зворигіна.

Світлану Лободу звинуватили у плагіаті Cosmopolitan

Користувачі мережі розкритикували вчинок співачки і стали активно коментувати ситуацію. Багато хто стверджує, що танцівниця набагато краще виступила з цим номером.

"Ну плюхається вона явно гірше, ніж ти"

"Ліза, ти прекрасна! Твоє виконання краще, може, Лобода тому і відмовилася виступати, щоб не зганьбитися"

"Ну і ну, фу команді Лободи"

"Лобода впала, як мішок картоплі"

"Б@ть, ось це ганьба!"

Користувачі мережі розкритикували вчинок Лободи Скриншот

Лободу засипали коментарями Скриншот

Шанувальники розкритикували співачку Лободу Скриншот

У мережі прокоментували вчинок Лободи Скриншот

Нагадаємо, Світлана Лобода – українська співачка, ведуча, авторка пісень, а також заслужена артистка України.

Єлизавета Зворигіна є професійною танцівницею та виконавицею пісень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода опублікувала серію знімків зі своєю 2-річною донькою Тільдою.