Головна Новини
14 січня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером

1.3т
Читати матеріал російською

Знаменита співачка Світлана Лобода, яка проводить зимові канікули в Мексиці, заінтригувала фото з відомим дизайнером Бічолою Тетрадзе.

Так, на ньому вона позувала в обіймах чоловіка на пляжі. Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Лобода та Бічола Тетрадзе

Світлана Лобода та Бічола Тетрадзе

Фото: instagram/lobodaofficial

"А мені літати...а нам літати хочеться", — підписала публікацію Лобода. Зазначимо, що Тетрадзе також поділився спільним фото на своїй сторінці й написав: "Мій безцінний друг, Свєтуля".

Новини
"Тепер наречена?" У мережі заговорили про весілля Лорак з молодим коханцем

Шанувальники відразу ж стали писати, що, схоже, Світлана та Бічола більше, ніж друзі. Крім того, деякі завалили Лободу питаннями "чи не ревнує Тілль Ліндемман", з яким їй приписують роман.

"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером
"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером
"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером
"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером

Однак Лобода не вперше публікує фото з дизайнером. Раніше вона вже розставляла всі крапки над "і", заявивши, що вони лише дружать та співпрацюють.

Світлана Лобода і Бічола Тетрадзе

Світлана Лобода і Бічола Тетрадзе

Фото: instagram/lobodaofficial

"Соцмережі так влаштовані, потримав одного за руку вас обов'язково поженять. Завдяки цьому хлопцеві мої костюми з року в рік виблискують все яскравіше. Адже саме йому під силу діставати з різних точок планети, найдорожчі та ексклюзивні тканини, для своєї улюбленої артистки. Знайомтеся, мій друг, дизайнер і модельєр Бічола. Ну, вибачте", — писала Світлана.

Бічола Тетрадзе і Світлана Лобода

Бічола Тетрадзе і Світлана Лобода

Фото: instagram/bicholla

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Світлана Лобода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги