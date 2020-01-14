"Солодка парочка": Лободу запідозрили в романі з відомим дизайнером

Знаменита співачка Світлана Лобода, яка проводить зимові канікули в Мексиці, заінтригувала фото з відомим дизайнером Бічолою Тетрадзе.

Так, на ньому вона позувала в обіймах чоловіка на пляжі. Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Лобода та Бічола Тетрадзе Фото: instagram/lobodaofficial

"А мені літати...а нам літати хочеться", — підписала публікацію Лобода. Зазначимо, що Тетрадзе також поділився спільним фото на своїй сторінці й написав: "Мій безцінний друг, Свєтуля".

Шанувальники відразу ж стали писати, що, схоже, Світлана та Бічола більше, ніж друзі. Крім того, деякі завалили Лободу питаннями "чи не ревнує Тілль Ліндемман", з яким їй приписують роман.

Однак Лобода не вперше публікує фото з дизайнером. Раніше вона вже розставляла всі крапки над "і", заявивши, що вони лише дружать та співпрацюють.

Світлана Лобода і Бічола Тетрадзе Фото: instagram/lobodaofficial

"Соцмережі так влаштовані, потримав одного за руку — вас обов'язково поженять. Завдяки цьому хлопцеві мої костюми з року в рік виблискують все яскравіше. Адже саме йому під силу діставати з різних точок планети, найдорожчі та ексклюзивні тканини, для своєї улюбленої артистки. Знайомтеся, мій друг, дизайнер і модельєр — Бічола. Ну, вибачте", — писала Світлана.

Бічола Тетрадзе і Світлана Лобода Фото: instagram/bicholla

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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